Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR: Η παράδοση του Ομπράντοβιτς ως αντίπαλος των Σέρβων

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Παναθηναϊκό AKTOR (13/10, 21:30).

Ο Σέρβος προπονητής επιστρέφει στο Βελιγράδι για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του στα μέσα της περασμένης σεζόν και θα αντιμετωπίσει την ομάδα με την οποία στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης το 1992 μετά από 13 χρόνια.

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Τον Δεκέμβριο του 2013 η Παρτίζαν είχε πετύχει νίκη-έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρμπαχτσε με 77-79, ωστόσο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει την παράδοση με το μέρος του. Σε 15 αναμετρήσεις ως αντίπαλος της σερβικής ομάδας μετράει 10 νίκες και 5 ήττες.

Μάλιστα, η τελευταία του επίσκεψη στο Βελιγράδι, ως προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν πριν από πάνω από 16 χρόνια, τον Μάρτιο του 2010. Οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει θριαμβευτικά με 82-66, με 22 πόντους του Ντρου Νίκολας (με 6/6 τρίποντα) και 16 του Στράτου Περπέρογλου (4/6 τρίποντα), ενώ 12 πόντους είχε προσθέσει ο νυν βοηθός του Ζοτς, Μάικ Μπατίστ.

Αυτή είναι και η τελευταία εκτός έδρας νίκη του Τριφυλλιού επί της Παρτίζαν, καθώς ακολούθησαν 4 σερί ήττες από το 2023.