ΑΕΚ στους οπαδούς της: «Ανυπομονούμε, τα λέμε αύριο»! (vid)

Με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή της αγωνιστικής δράσης, η ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον κόσμο της, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η Ένωση μετρά αντίστροφα για τη σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ και η «Allwyn Arena» ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα κιτρινόμαυρα, με την παρουσία των φίλάθλων να αναμένεται ιδιαίτερα δυναμική.

Το μήνυμα της ΑΕΚ

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε! Τα λέμε αύριο!».