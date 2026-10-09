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ΑΕΚ στους οπαδούς της: «Ανυπομονούμε, τα λέμε αύριο»! (vid)

Η Ένωση έστειλε το δικό της μήνυμα πριν από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

ΑΕΚ στους οπαδούς της: «Ανυπομονούμε, τα λέμε αύριο»! (vid)
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Με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή της αγωνιστικής δράσης, η ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον κόσμο της, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η Ένωση μετρά αντίστροφα για τη σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ και η «Allwyn Arena» ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα κιτρινόμαυρα, με την παρουσία των φίλάθλων να αναμένεται ιδιαίτερα δυναμική.

Το μήνυμα της ΑΕΚ

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε! Τα λέμε αύριο!».

https://www.instagram.com/p/DeR4gkusd8S/
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