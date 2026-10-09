ΑΕΚ στους οπαδούς της: «Ανυπομονούμε, τα λέμε αύριο»! (vid)
Η Ένωση έστειλε το δικό της μήνυμα πριν από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.
Με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή της αγωνιστικής δράσης, η ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον κόσμο της, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
Η Ένωση μετρά αντίστροφα για τη σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ και η «Allwyn Arena» ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα κιτρινόμαυρα, με την παρουσία των φίλάθλων να αναμένεται ιδιαίτερα δυναμική.
Το μήνυμα της ΑΕΚ
«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε! Τα λέμε αύριο!».