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Αρτέτα για Μάντσεστερ Σίτι: «Σεβασμός στη διαδικασία, κανένα σχόλιο μέχρι την οριστική απόφαση»

Τις εξελίξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι κλήθηκε να σχολιάσει ο Μικέλ Αρτέτα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα κόντρα στη Λιντς.

Αρτέτα για Μάντσεστερ Σίτι: «Σεβασμός στη διαδικασία, κανένα σχόλιο μέχρι την οριστική απόφαση»
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Μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, η Άρσεναλ στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τη Λιντς στο «Emirates» για την 6η αγωνιστική της Premier League. Ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε γρήγορα στο θέμα των ημερών, ήτοι το σκάνδαλο όσον αφορά τις οικονομικές παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος γνωρίζει εκ των έσω το περιβάλλον των «πολιτών» από τη θητεία του ως βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα, ρωτήθηκε ευθέως για τις επικείμενες ποινές που απειλούν την πρώην ομάδα του, ωστόσο ο ίδιος κράτησε στάση αναμονής, αποφεύγοντας να δώσει σαφή απάντηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα:

«Καταλαβαίνω πλήρως την ερώτηση. Αλλά προφανώς είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε τη διαδικασία, τα χρονοδιαγράμματα, και επίσης είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και δεν έχει επιλυθεί επειδή έχει ασκηθεί έφεση.

Η θέση μου, και νομίζω ότι είναι και η θέση του συλλόγου, είναι να μην κάνω περαιτέρω σχόλια μέχρι να επιλυθεί πλήρως αυτό το ζήτημα».

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