· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς

Ο 26χρονος διεθνής τερματοφύλακας από το Μαυροβούνιο υπέγραψε στον Ολυμπιακό και θα πλαισιώσει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια.

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο διεθνής Μαυροβούνιος γκολκίπερ εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας και θα αποτελέσει τη δεύτερη επιλογή κάτω από τα δοκάρια, πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, Μπάλσα Πόποβιτς.

Γεννημένος στην πόλη Kotor στις 10 Ιουνίου 2000, το 2025 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα από την OFK Beograd, στην οποία παρέμεινε ως δανεικός την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας.

Με τη φανέλα της OFK Beograd πραγματοποίησε συνολικά 105 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις OFK Grbalj, Kolubara, Arsenal Tivat και FK Gorstak.

Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Μπάλσα, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό.»

COMMENTS
LATEST NEWS
11:30 MUNDOBASKET

Τα... όργια του Μπάντιο με τη Σενεγάλη (vid)

11:26 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οπαδός που είχε εξαφανιστεί ενώ ταξίδευε στις ΗΠΑ βρέθηκε σε... μπαρ στην Ισπανία

11:21 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η αποστολή για Ολλανδία - Ποιοι έμειναν εκτός από Μεντιλίμπαρ

11:16 EUROLEAGUE

Στη Μπάγερν ο Ουάσινγκτον

11:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δίκη Μαραντόνα: «Δεν θα έμενε εκεί αν ήταν υγιής» - Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον «Ντιεγκίτο»

10:45 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Ρονάλντο αποκάλυψε τον διάλογο με τον Μόντριτς (video)

10:45 MVP

Μαζί με τον Μόντριτς, κλείνει μια ολόκληρη εποχή

10:19 EUROLEAGUE

Ο Μαρτίνεθ πρόλαβε τον Παναθηναϊκό για Μπάντιο

10:07 MVP

VR Fitness: Είναι απλώς hype ή το μέλλον της προπόνησης;

10:05 EUROLEAGUE

«Πρόταση της Κράσνονταρ για Οζντόεφ»

09:51 EUROLEAGUE

Η Βιλερμπάν «πολιορκεί» τον Πάτι Μιλς

09:51 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Δεν άξιζε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας