Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς

Ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο διεθνής Μαυροβούνιος γκολκίπερ εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας και θα αποτελέσει τη δεύτερη επιλογή κάτω από τα δοκάρια, πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, Μπάλσα Πόποβιτς.

Γεννημένος στην πόλη Kotor στις 10 Ιουνίου 2000, το 2025 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα από την OFK Beograd, στην οποία παρέμεινε ως δανεικός την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας.

Με τη φανέλα της OFK Beograd πραγματοποίησε συνολικά 105 συμμετοχές, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις OFK Grbalj, Kolubara, Arsenal Tivat και FK Gorstak.

Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Μπάλσα, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό.»