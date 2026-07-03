Σκαριόλο: «Δεν άξιζε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»

Ευθεία επίθεση κατά των διαιτητών του τελικού της Euroleague εξαπέλυσε ο Σέρτζιο Σκαριόλο λίγες ημέρες μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο έμπειρος τεχνικός άσκησε δριμεία κριτική κατά των διαιτητών, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν άξιζε τον τίτλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν μπορούσα να εξηγήσω πολλά στους διαιτητές. Ήταν διαιτητές του τελικού. Έπρεπε να μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις. Πήραν κακές αποφάσεις και χάσαμε. Δεν μιλάω για τον αντίπαλο. Έπαιξαν εξαιρετικά.

Για μένα ο Ολυμπιακός άξιζε να έχει πάρει τρεις από τις τελευταίες Εuroleague με την εικόνα του, αλλά σε αυτό το παιχνίδι όχι. Βέβαια και εγώ από πλευράς μου τα έκανα "θάλασσα" προσπαθώντας να βγάλω άκρη με τον διαιτητή.

Αρκετές ώρες μετά το ματς ένιωθα κατεστραμμένος. Νιώθεις απογοήτευση, γιατί δούλεψες την ομάδα τόσο καλά, έφτασες τόσο κοντά και το χάνεις. Νιώθεις πως δεν είναι δίκαιο. Καταλαβαίνεις πως υπάρχει και η άλλη όψη του αθλητισμού και η ζωή στο κάτω κάτω δεν είναι δίκαια.

Έδωσα συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα, μίλησα για τους διαιτητές στη συνέντευξη Τύπου, μίλησα στην ομάδα και μετά προσπάθησα να επαναφορτιστώ ενόψει των πλέι οφ στην Ισπανία. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό».