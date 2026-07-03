· Οβιέδο

Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ο Σάντι Καθόρλα

Την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια πήρε ο Σάντι Καθόρλα, με τον 41χρονο μέσο να βάζει τέλος σε μια σπουδαία καριέρα 25 ετών.

Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ο Σάντι Καθόρλα
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«Τέλος εποχής» και επίσημα για έναν από τους σπουδαιότερους Ισπανούς ποδοσφαιριστές της τελευταίας 20ετίας, με τον Σάντι Καθόρλα να οριστικοποιεί την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Ο δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Ισπανίας έκανε σπουδαία καριέρα στη Βιγιαρεάλ, την Άρσεναλ και τη Μάλαγα, παρά το γεγονός ότι ένας σοβαρότατος τραυματισμός τον άφησε εκτός δράσης για σχεδόν δύο χρόνια, διάστημα στο οποίο υποβλήθηκε σε οκτώ χειρουργικές επεμβάσεις και λίγο έλειψε να χάσει το πόδι του, λόγω γάγγραινας.

Τότε, ο γιατροί του έδιναν μηδενικές πιθανότητες να επιστρέψει στα γήπεδα, εκείνος όμως τους διέψευσε, επέστρεψε στη Βιγιαρεάλ (από όπου είχε ξεκινήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία του) και στη συνέχεια έπαιξε στο Κατάρ με την Αλ Σαντ.

Το 2023 αποφάσισε να γυρίσει στην ομάδα από τις ακαδημίες της οποίας ξεπήδησε, την Οβιέδο, έπαιξε με μίνιμουμ συμβόλαιο στη β΄ κατηγορία της Ισπανίας και τη βοήθησε να επανέλθει μετά από 24 χρόνια στη La Liga.

Η ομάδα της Γαλικίας δεν κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστικά στα... σαλόνια του ισπανικού ποδοσφαίρου, υποβιβάστηκε εκ νέου και ο Καθόρλα είχε ήδη προαναγγείλει ότι αυτή η χρονιά θα ήταν η τελευταία του ως ποδοσφαιριστής.

«Τώρα που όλα φτάνουν στο τέλος τους, τώρα που κρεμάω τα παπούτσια μου και ο θόρυβος δίνει τη θέση του στη σιωπή, όλα βγάζουν νόημα, γιατί αυτό το τέλος δεν συνέβη οπουδήποτε: ήμουν στο σπίτι μου» αναφέρει ο παλαίμαχος πλέον μέσος, σε βίντεο που ανάρτησε στο "Χ".

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