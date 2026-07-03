Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/07) - «Το θέατρο των ονείρων μας»

Τα πλάνα του για το νέο «Καραϊσκάκης» παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Ολυμπιακό. Ο μεγαλομέτοχος των Πειραιωτών προχώρησε στην αποκάλυψη του «Θέατρου των ονείρων» των «ερυθρόλευκων» σε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Από εκεί και πέρα, «48ωρο με μεταγραφή και ανανεώσεις» ακολουθεί για την ΑΕΚ, μια και οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται σε συνεχείς επαφές για την ενίσχυση του ρόστερ και τη διατήρηση του κορμού για τη συνέχεια.