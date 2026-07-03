Η Βιλερμπάν «πολιορκεί» τον Πάτι Μιλς

Οι κινήσεις της Βιλερμπάν προκαλούν… αίσθηση με τη διοίκηση της γαλλικής ομάδας να θέλει να κάνει ένα εντυπωσιακό all in για να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο restart.

Σύμφωνα με το Telesport ετοιμάζεται ακόμη μία εντυπωσιακή μεταγραφική κίνηση, με τους Γάλλους να έχουν στο κάδρο την περίπτωση του Πάτι Μιλς.

Ο 37χρονος Αυστραλός γκαρντ την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην Τενερίφη, με την οποία έφτασε στο Final Four του Basketball Champions League.

Με την ισπανική ομάδα είχε 18.6 πόντους κατά μέσο όρο σε 11 παιχνίδια.