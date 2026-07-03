Μουντιάλ 2026: Ο Ρονάλντο αποκάλυψε τον διάλογο με τον Μόντριτς (video)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για τη φορτισμένη συνομιλία που είχε με τον Λούκα Μόντριτς μετά το τέλος του θρίλερ ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία.

Μουντιάλ 2026: Ο Ρονάλντο αποκάλυψε τον διάλογο με τον Μόντριτς (video)
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Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας σε ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις, από ένα ακυρωθέν γκολ λόγω... μαλλιού και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026, όπου την περιμένει η Ισπανία.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λούκα Μόντριτς είχαν μια θερμή συνομιλία στο κέντρο του γηπέδου, αναβιώνοντας τις αναμνήσεις από τα έξι χρόνια που συνυπήρξαν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας μίλησε για αυτό το τετ α τετ, λέγοντας: «Έχω αγωνιστεί τόσα χρόνια δίπλα στον Λούκα. Είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Είναι ένας πραγματικός θρύλος του ποδοσφαίρου και συνεχίζει να το αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο. Είναι απίστευτος.

Του είπα συγχαρητήρια για όσα έχει πετύχει και του ευχήθηκα να τον δω ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί πιστεύω ότι έχει ακόμη πολλά να προσφέρει».

Θυμίζουμε πως ο Μόντριτς θα γίνει 41 τον ερχόμενο Σεπτέμβριο κι αυτό πιθανότατα ήταν το τελευταίο του ματς σε Μουντιάλ.

Ο Κριστιάνο μίλησε και για το δραματικό φινάλε στο ματς, τονίζοντας: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε πόσο ποιοτική ομάδα είναι η Κροατία. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, όμως μετά το γκολ που δεχθήκαμε χάσαμε για λίγο την ψυχραιμία μας. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Μετά το γκολ μου που ακυρώθηκε ο κόσμος πίστεψε περισσότερο στην ανατροπή, μας έδωσε ώθηση και μετά το πέναλτι ήμασταν καλύτεροι. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες και θεωρώ ότι στο τέλος αξίζαμε τη νίκη».

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