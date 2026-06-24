Στέλνουν Πούλγκαρ στον Παναθηναϊκό οι Χιλιανοί

Βραζιλιάνικο δημοσίευμα αποκαλύπτει ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χιλιανό αμυντικό χαφ της Φλαμένγκο, Έρικ Πούλγκαρ.

Σύμφωνα με το «RTI Esporte» ο Γιάκουμπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τον παίκτη της Φλαμένγκο ο οποίος τα τελευταία 4 χρόνια αγωνίζεται επί βραζιλιάνικου εδάφους.

Με 54 συμμετοχές στην εθνική Χιλής, ο Πούλγκαρ δεσμεύεται έως τον Δεκέμβριο του 2027 με την Φλαμένγκο κι έχει ρήτρα στα 6 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ.

Όπως σημειώνεται πάντως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να φτάσει στα 4 εκατ. για να κλείσει μία πιθανή συμφωνία, αναφέροντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, αν και σε πρώιμο στάδιο.