Στέλνουν Πούλγκαρ στον Παναθηναϊκό οι Χιλιανοί
Δημοσίευμα από την Χιλή θέλει τον Έρικ Πούλγκαρ της Φλαμένγκο να αποτελεί τον βασικό στόχο του Τζέικομπ Νίστρουπ για τη θέση του αμυντικού χαφ.
Βραζιλιάνικο δημοσίευμα αποκαλύπτει ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χιλιανό αμυντικό χαφ της Φλαμένγκο, Έρικ Πούλγκαρ.
Σύμφωνα με το «RTI Esporte» ο Γιάκουμπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τον παίκτη της Φλαμένγκο ο οποίος τα τελευταία 4 χρόνια αγωνίζεται επί βραζιλιάνικου εδάφους.
Με 54 συμμετοχές στην εθνική Χιλής, ο Πούλγκαρ δεσμεύεται έως τον Δεκέμβριο του 2027 με την Φλαμένγκο κι έχει ρήτρα στα 6 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ.
Όπως σημειώνεται πάντως ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να φτάσει στα 4 εκατ. για να κλείσει μία πιθανή συμφωνία, αναφέροντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, αν και σε πρώιμο στάδιο.