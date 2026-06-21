Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν οι διεθνείς στο Κορωπί

Με σημαντικές επιστροφές συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της ομάδας ενσωματώθηκαν ξανά στο πρόγραμμα των «πράσινων».

Οι Τετέι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν και Γιάγκουσιτς βρέθηκαν την Κυριακή στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», περνώντας από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, πριν τεθούν στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Η επιστροφή των διεθνών αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία πριν από την αναχώρησή του για την Ολλανδία, εκεί όπου θα «χτιστεί» η ομάδα της νέας σεζόν.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχωρεί το πρωί της Δευτέρας για το Άπελντοορν, με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να περιλαμβάνει καθημερινές προπονήσεις, δοκιμές προσώπων και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, μέσα από τα οποία ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα επιχειρήσει να περάσει τη φιλοσοφία και τις αγωνιστικές του αρχές στο νέο σύνολο.