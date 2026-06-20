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«Τσεκάρει Μαρτίν ο Ολυμπιακός»

Την περίπτωση του Άαρον Μαρτίν της Τζένοα κοιτάζει σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Γιάννης Χονδρός

«Τσεκάρει Μαρτίν ο Ολυμπιακός»
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Στην αγορά για την απόκτηση αριστερού μπακ έχει βγει ο Ολυμπιακός, με έναν εκ των Φρανσίσκο Ορτέγκα και Μπρούνο να αναμένεται να αποχωρήσουν σύντομα από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται για την απόκτηση του Άαρον Μάρτιν από την Τζένοα.

Ο 29χρονος Ισπανός πραγματοποίησε γεμάτη σεζόν με την ομάδα της Γένοβα στη Serie A, καταγράφοντας συνολικά 33 συμμετοχές με απολογισμό πέντε ασίστ και ένα γκολ σε 2.161' λεπτά συμμετοχής.

Το συμβόλαιό του με την Ιταλική ομάδα εκπνέει το καλοκαίρι του 2027, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία βάσει «Transfermarkt» ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μάρτιν ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ, ενώ το καλοκαίρι του 2019 πήρε μεταγραφή στη Γερμανική Μάιντς έναντι 8 εκατομμυρίων. Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός στη Θέλτα και από το 2023 βρίσκεται στο ρόστερ της Τζένοα.

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