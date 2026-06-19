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«Ένα βήμα από το να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Λίσι»

Σύμφωνα με τον έγκρητο δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, ο Αλέσιο Λίσι αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον ΠΑΟΚ.

«Ένα βήμα από το να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Λίσι»
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Τον αντικαταστάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου του Βορρά φέρεται να έχει βρει ο ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος Αλέσιο Λίσι αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης για τη θέση του προπονητή, με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια, έχοντας πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο τρόπο λειτουργίας της ΠΑΕ, να στρέφονται σε μια διαφορετική περίπτωση προπονητή παρά τα δημοσιεύματα που έδειχναν τον Πούσιτς ως το νούμερο ένα φαβορί για τον πάγκο.

Ο Λίσι ήταν μέχρι πρότινος στο τιμόνι της Οσασούνα, οδηγώντας την ομάδα της Παμπλόνα στη σωτηρία, παραμένοντας στη La Liga.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση, με τον ιταλό τεχνικό να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

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