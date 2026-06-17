Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη κρούση 6.000.000 ευρώ για Στάνιτς - Τα δεδομένα

Ο Πέταρ Στάνιτς εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, παρά τις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις της Λουντογκόρετς για την παραχώρησή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στην κατάθεση επίσημης πρότασης για την απόκτηση του 25χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού, με το ποσό να αγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η Λουντογκόρετς φέρεται να αποτιμά τον ποδοσφαιριστή στα 9 με 10 εκατ. ευρώ, μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε. Ο Στάνιτς ολοκλήρωσε τη χρονιά με 16 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του.

Παράλληλα, ξεχώρισε και στο Europa League, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με επτά γκολ και μία ασίστ σε δέκα συμμετοχές.

Για την περίπτωσή του ενδιαφέρεται και η Άλκμααρ, με τη στάση της Λουντογκόρετς να αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις της υπόθεσης.