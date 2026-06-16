Παναθηναϊκός: «Συμφωνία με τη Σαρλερουά στα 5 εκατ. ευρώ για τον Καμαρά - Υπογράφει για 4 χρόνια»

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά είναι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Γαλλία.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος της «Le Parisien», Μαρκ Μεσενουά, οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τη Σαρλερουά έναντι 5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με το «τριφύλλι».

Étienne Camara va quitter Charleroi pour rejoindre le Panathinaikos. Accord sur un un transfert d’environ 5 millions d’euros. Contrat de 4 ans. #mercato — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) June 16, 2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει τον Καμαρά από τον περασμένο Ιανουάριο για τη θέση του «κόφτη», θεωρώντας πως μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Είναι ένας παίκτης που έχει καλή τεχνική, είναι δυνατός και θηριώδης (1,90μ)., έχει ένταση στο παιχνίδι του, τρεξίματα και ικανότητα να διαβάζει σωστά τις φάσεις.

Ο Γάλλος ξεκίνησε τη καριέρα του στην Ακαδημία της Τόρσι, ενώ πήρε μεταγραφή το 2019 για την Ανζέ. Εκεί ξεχώρισε με το ταλέντο του και κέντρισε το ενδιαφέρον της αγγλικής Χάντερσφιλντ, η οποία τον απέκτησε το 2020, αρχικά για την ομάδα της κάτω των 19 ετών, ενώ στη συνέχεια προήχθη τόσο στην κάτω των 21, όσο και στη πρώτη ομάδα.

Το καλοκαίρι 2023 η Ουντινέζε κατέθεσε πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ και τον έκανε δικό της, ενώ τον Ιανουάριο του 2024 πήγε στη Σαρλερουά.

Συνολικά στη καριέρα του έχει πραγματοποιήσει 108 επίσημες συμμετοχές, με 2 γκολ και 5 ασίστ.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η πιο γεμάτη με 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Σαρλερουά, έχοντας 2 γκολ και 3 ασίστ.