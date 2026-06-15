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ΟΦΗ: Οριστικά στο Ρόζενταλ η προετοιμασία - Ξεκινά η διάθεση των διαρκείας

Δύο πολύ σημαντικές ενημερώσεις έκανε ο ΟΦΗ ενόψει της νέας σεζόν.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Οριστικά στο Ρόζενταλ η προετοιμασία - Ξεκινά η διάθεση των διαρκείας
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Ο ΟΦΗ «κλείδωσε» και φέτος την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Η ομάδα του Ηρακλείου θα βρεθεί στο Ρόζενταλ από τις 21 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου, ακολουθώντας το ίδιο πλάνο με την περσινή χρονιά.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου βρίσκονται σε επαφές για την οριστικοποίηση των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει η ομάδα επί ολλανδικού εδάφους, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει, εκτός απροόπτου, τέσσερα δυνατά τεστ.

Την ίδια ώρα, από σήμερα μετά τις 14:00 ξεκινά και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση να περιμένει την ανταπόκριση των φίλων της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

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