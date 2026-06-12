Παναθηναϊκός: Παρελθόν και ο Τζούριτσιτς από το «τριφύλλι»

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά τον Γιάννη Κώτσιρα αποτελεί και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, όπως ενημέρωσαν οι «πράσινοι».

Ο Σέρβος ήρθε στο «τριφύλλι» το 2023 και κατέγραψε 114 εμφανίσεις με 20 γκολ, ενώ ήταν και εκ των αρχηγών του συλλόγου.

Παράλληλα κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας με την ομάδα το 2024 απέναντι στον Άρη στο Πανθεσσαλικό.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2023 και υπήρξε βασικό στέλεχος των Πρασίνων για μια τριετία, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του 2024.

Αγωνίστηκε 114 φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 γκολ, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Φίλιπ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!