«Στον Παναθηναϊκό ο προπονητής τερματοφυλάκων της Τσέλσι»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν, με δημοσίευμα από τη Δανία να αποκαλύπτει ακόμη μία προσθήκη στο προπονητικό επιτελείο των «πρασίνων».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Tipsbladet», ο Κάσπερ Άνκεργκεν αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού ως στενός συνεργάτης του Γιάκουμπ Νίστρουπ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 46χρονος Δανός αποχωρεί από την Τσέλσι, όπου εργαζόταν ως προπονητής τερματοφυλάκων, προκειμένου να ακολουθήσει τον Νίστρουπ στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ελλάδα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περαιτέρω στελέχωση του προπονητικού επιτελείου με πρόσωπα που προέρχονται από το δανικό ποδόσφαιρο.

Ο Άνκεργκρεν διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ποδόσφαιρο σε Αγγλία και Δανία. Πριν από την παρουσία του στην Τσέλσι, εργάστηκε σε συλλόγους όπως οι Μπράιτον, Μπρόντμπι και Γουέστ Χαμ, ενώ για τέσσερα χρόνια είχε αναλάβει και καθήκοντα σκάουτινγκ στη Μπράιτον.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στη θέση του τερματοφύλακα, περνώντας από τις Κόγκε, Μπρόντμπι, Νιντς και Μπράιτον, όπου ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός θα ενισχύσει το τεχνικό του επιτελείο με έναν προπονητή που διαθέτει παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και εμπειρία στην ανάπτυξη τερματοφυλάκων υψηλού επιπέδου.