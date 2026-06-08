ΟΦΗ: Τι ισχύει για τα εισιτήρια διαρκείας

Ο ΟΦΗ μπαίνει σε μία από τις πιο σημαντικές χρονιές της σύγχρονης ιστορίας του, καθώς η σεζόν 2026-27 θα τον βρει ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σηματοδοτώντας παράλληλα την πρώτη συμμετοχή του σε League Phase ευρωπαϊκού θεσμού.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα αισιόδοξο κλίμα, η κρητική ΠΑΕ παρουσίασε το πρόγραμμα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η διοίκηση έχει σχεδιάσει σειρά προνομίων και εκπτωτικών πακέτων για τους φιλάθλους, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας θα λάβουν ενημερωτικό email με όλες τις λεπτομέρειες για την κατηγορία έκπτωσης στην οποία ανήκουν και τα οφέλη που δικαιούνται.

Τι περιλαμβάνει το εισιτήριο διαρκείας του ΟΦΗ

Το εισιτήριο διαρκείας καλύπτει όλα τα επίσημα και φιλικά παιχνίδια του ΟΦΗ για τη σεζόν 2026-27, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, είτε η ομάδα αγωνιστεί στο Europa League είτε στο Conference League.

Μέσα στα προνόμια περιλαμβάνεται και ο αγώνας των Play Offs του Conference League τον Αύγουστο, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει το τελευταίο βήμα πριν από την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης.

Παράλληλα, οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και για αναμετρήσεις εντός Ελλάδας όπου ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι περιορισμένος.

Τι ισχύει για το Super Cup με την ΑΕΚ

Η κάρτα διαρκείας δεν θα ισχύσει για τον αγώνα του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθώς ο ΟΦΗ δεν θα έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου.

Ωστόσο, οι κάτοχοι διαρκείας θα αποκτήσουν προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως συνέβη και σε αντίστοιχες περιπτώσεις μεγάλων διοργανώσεων.

Parking και ειδικά προνόμια στο Παγκρήτιο

Δικαίωμα στάθμευσης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Παγκρητίου θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στις κατηγορίες VVIP Club, VVIP και VIP.

Παράλληλα, πρόσβαση σε θέσεις parking θα έχουν και όσοι ανανεώσουν το εισιτήριό τους στη Θύρα 11 από την πρώτη ημέρα διάθεσης, δηλαδή στις 15 Ιουνίου, μέχρι να εξαντληθούν οι περίπου 250 διαθέσιμες θέσεις.

Η ΠΑΕ διευκρινίζει ότι ενδέχεται κάποιος φίλαθλος να ανανεώσει έγκαιρα το διαρκείας του χωρίς να εξασφαλίσει θέση στάθμευσης, καθώς αυτές θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στα μεγάλα παιχνίδια απέναντι στις ομάδες του Big 5 ή σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις όπου θα εφαρμοστούν ειδικά αστυνομικά μέτρα για φιλοξενούμενους οπαδούς, οι συγκεκριμένες θέσεις parking ενδέχεται να μη διατεθούν.

Μέχρι πότε ισχύουν οι εκπτώσεις

Η προθεσμία για τις περισσότερες εκπτωτικές κατηγορίες ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου.

Εξαίρεση αποτελούν τα παιδικά εισιτήρια, καθώς τόσο το δωρεάν παιδικό διαρκείας όσο και οι εκπτώσεις 50% για επιπλέον παιδικές κάρτες θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την παραπάνω ημερομηνία, ανάλογα με τη θύρα επιλογής.

Σε ό,τι αφορά την Κάρτα Φίλου ΟΦΗ, η σχετική ενημέρωση θα προκύψει μέσα από ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ο οποίος έχει την ευθύνη καθορισμού της τιμής, καθώς τα έσοδα από τη συγκεκριμένη κάρτα κατευθύνονται αποκλειστικά προς τον σύλλογο.