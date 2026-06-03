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Ολυμπιακός: Με Φορτούνη η παρουσίαση της ερυθρόλευκης εμφάνισης (pics)

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε την εντός έδρας εμφάνισή του για την επόμενη σεζόν.

Ολυμπιακός: Με Φορτούνη η παρουσίαση της ερυθρόλευκης εμφάνισης (pics)
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Ο Ολυμπιακός αποκάλυψε και επίσημα τη νέα εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026/27, παρουσιάζοντάς την μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του συλλόγου.

Η πρώτη εμφάνιση των Πειραιωτών είχε γίνει γνωστή νωρίτερα μέσω του επίσημου χορηγού του συλλόγου, με τους «ερυθρόλευκους» να δίνουν πλέον τη δική τους επίσημη παρουσίαση στους φιλάθλους τους.

Το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας ήταν ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος ανέλαβε ρόλο... μοντέλου για τις ανάγκες της φωτογράφισης.

Η νέα εντός έδρας εμφάνιση διατηρεί τη διαχρονική ταυτότητα του συλλόγου, με τις χαρακτηριστικές ερυθρόλευκες ρίγες να κυριαρχούν στον σχεδιασμό. Σε σχέση με την περσινή σεζόν, η φανέλα διαθέτει περισσότερες κάθετες ρίγες.

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