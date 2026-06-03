Γκραντ στο Onsports: «Ευκαιρία να κερδίσουμε στο ΣΕΦ και να πάρουμε το πρωτάθλημα» (vid)

Η άμμος στην κλεψύδρα έχει αρχίσει και στερεύει… επικίνδυνα, με τη στιγμή που οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ματίας Λεσόρ θα διεκδικήσουν το τζάμπολ του πρώτου τελικού της φετινής Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός δε θα έχει στη διάθεση του τον Τάιλερ Ντόρσει, ο Παναθηναϊκός δε θα έχει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και τον Κώστα Σλούκα, με τους δύο αντιπάλους όμως να ξέρουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Ακόμα και έτσι.

Η ψυχολογία είναι με το μέρος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, τη στιγμή που ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του θέλουν να αποδείξουν αυτό που έχει δηλώσει πάρα πολλά φορές ο Τούρκος τεχνικός. Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε τη Euroleague αλλά ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα.

Ο Τζέριαν Γκραντ, λίγες ώρες πριν από το Game 1, μιλάει στο Onsports και δίνει τη δική του οπτική τονίζοντας ότι η ομάδα του έχει μια τεράστια ευκαιρία μπροστά της να κατακτήσει το πρωτάθλημα μέσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

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-Τζέριαν ποια είναι η άποψη σου για τον πρώτο τελικό;

“Είμαστε ενθουσιασμένοι, θέλουμε να βγούμε στο ΣΕΦ, να κερδίσουμε και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα”.

-Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αγωνιστικό πρόβλημα με τον Ντόρσει, εσείς με τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο. Μπορούν αυτά τα προβλήματα να σας κάνουν να αλλάξετε την τακτική σας;

“Όχι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κανένας την τακτική του. Ειδικά ο αντίπαλος μας παίζει το μπάσκετ του, έχει το δικό του σύστημα. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί σωστά και είμαστε έτοιμοι για οποιονδήποτε βγει στο παρκέ”.

-Έχετε παίξει πολλές φορές εναντίον του Ολυμπιακού. Σας ξέρουν και τους ξέρετε πολύ καλά. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος βασικός παράγοντας που μπορεί να κάνει τη διαφορά;

“Νομίζω όποιος το θέλει περισσότερο θα κερδίσει. Όπως είπες και εσύ έχουμε παίξει πολλές φορές μεταξύ μας και γνωριζόμαστε. Όποιος βγει και παίξει πιο σκληρά από τον άλλον νομίζω ότι στο τέλος θα κερδίσει”.

-Θεωρείς ότι μπορεί να παίξει κάποιον ψυχολογικό ρόλο το ότι δεν πήγατε στο Final-4, ενώ ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα;

“Όχι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Συγχαρητήρια για την νίκη τους, αλλά αυτό είναι ένα πρωτάθλημα. Δε θα μας επηρεάσει”.

-Το γεγονός πως το πρώτο παιχνίδι είναι στον Πειραιά παίζει κάποιο ρόλο; Είναι ένα έξτρα κίνητρο για εσάς; Ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο, αλλά θα έχει και την πίεση.

“Όχι είναι ένα ακόμα παιχνίδι για εμάς. Έχουμε παίξει πολλές φορές εκεί κάποιες φορές έχουμε κέρδισε και κάποιες φορές έχουμε χάσει. Είναι ένας ακόμα παιχνίδι για εμάς. Είναι ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος”.