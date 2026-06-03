· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Γκραντ στο Onsports: «Ευκαιρία να κερδίσουμε στο ΣΕΦ και να πάρουμε το πρωτάθλημα» (vid)

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου τελικού ο Τζέριαν Γκραντ μιλάει στο Onsports και τονίζει την απόλυτη πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας του, συγχαίροντας τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Γκραντ στο Onsports: «Ευκαιρία να κερδίσουμε στο ΣΕΦ και να πάρουμε το πρωτάθλημα» (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η άμμος στην κλεψύδρα έχει αρχίσει και στερεύει… επικίνδυνα, με τη στιγμή που οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ματίας Λεσόρ θα διεκδικήσουν το τζάμπολ του πρώτου τελικού της φετινής Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός δε θα έχει στη διάθεση του τον Τάιλερ Ντόρσει, ο Παναθηναϊκός δε θα έχει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και τον Κώστα Σλούκα, με τους δύο αντιπάλους όμως να ξέρουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Ακόμα και έτσι.

Η ψυχολογία είναι με το μέρος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, τη στιγμή που ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του θέλουν να αποδείξουν αυτό που έχει δηλώσει πάρα πολλά φορές ο Τούρκος τεχνικός. Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε τη Euroleague αλλά ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα.

Ο Τζέριαν Γκραντ, λίγες ώρες πριν από το Game 1, μιλάει στο Onsports και δίνει τη δική του οπτική τονίζοντας ότι η ομάδα του έχει μια τεράστια ευκαιρία μπροστά της να κατακτήσει το πρωτάθλημα μέσα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

https://www.instagram.com/reel/DZHp3U4ssi_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

-Τζέριαν ποια είναι η άποψη σου για τον πρώτο τελικό;

“Είμαστε ενθουσιασμένοι, θέλουμε να βγούμε στο ΣΕΦ, να κερδίσουμε και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα”.

-Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αγωνιστικό πρόβλημα με τον Ντόρσει, εσείς με τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο. Μπορούν αυτά τα προβλήματα να σας κάνουν να αλλάξετε την τακτική σας;

“Όχι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κανένας την τακτική του. Ειδικά ο αντίπαλος μας παίζει το μπάσκετ του, έχει το δικό του σύστημα. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί σωστά και είμαστε έτοιμοι για οποιονδήποτε βγει στο παρκέ”.

-Έχετε παίξει πολλές φορές εναντίον του Ολυμπιακού. Σας ξέρουν και τους ξέρετε πολύ καλά. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος βασικός παράγοντας που μπορεί να κάνει τη διαφορά;

“Νομίζω όποιος το θέλει περισσότερο θα κερδίσει. Όπως είπες και εσύ έχουμε παίξει πολλές φορές μεταξύ μας και γνωριζόμαστε. Όποιος βγει και παίξει πιο σκληρά από τον άλλον νομίζω ότι στο τέλος θα κερδίσει”.

-Θεωρείς ότι μπορεί να παίξει κάποιον ψυχολογικό ρόλο το ότι δεν πήγατε στο Final-4, ενώ ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα;

“Όχι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Συγχαρητήρια για την νίκη τους, αλλά αυτό είναι ένα πρωτάθλημα. Δε θα μας επηρεάσει”.

-Το γεγονός πως το πρώτο παιχνίδι είναι στον Πειραιά παίζει κάποιο ρόλο; Είναι ένα έξτρα κίνητρο για εσάς; Ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο, αλλά θα έχει και την πίεση.

“Όχι είναι ένα ακόμα παιχνίδι για εμάς. Έχουμε παίξει πολλές φορές εκεί κάποιες φορές έχουμε κέρδισε και κάποιες φορές έχουμε χάσει. Είναι ένας ακόμα παιχνίδι για εμάς. Είναι ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος”.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:02 GREEK BASKET LEAGUE

Γκραντ στο Onsports: «Ευκαιρία να κερδίσουμε στο ΣΕΦ και να πάρουμε το πρωτάθλημα» (vid)

12:51 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Βόβορας

12:50 GREEK BASKET LEAGUE

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε 1 Διπλή Πρόσκληση για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (5/6)

12:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν οπαδός και ποδοσφαιριστής για επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα

12:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημη πρόταση από Μαρινάκη και Τζουραμπσιάν για τη Μποταφόγκο - Η εμπλοκή του Τέξτορ

11:54 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Βελτιωμένη πρόταση στην Άουγκσμπουργκ για την επιστροφή του Γιαννούλη - Επαφές και για στόπερ

11:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανανεώνει με την Μπαρτσελόνα ο Κρίστενσεν

11:14 AUTO MOTO

Γράφει ιστορία στη Ferrari ο Λεκλέρ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο και γίνεται ο μακροβιότερος οδηγός της

10:55 OPINION

Ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα και ένας με… αγκάθια

10:33 ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Europe: Στόχος η έναρξη το 2027, ακόμη και χωρίς την Euroleague - Ενθουσιασμένος ο Ντόντσιτς

10:10 GREEK BASKET LEAGUE

Σημαντική ενίσχυση με Μέλβιν για τον Ηρακλή

10:05 MVP

Unpopular Opinion: Ποιο ντέρμπι «αιωνίων»; Ξενύχτι για πάρτη των Knicks!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας