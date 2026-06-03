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Κηφισιά: Τέλος οι Μαϊντάνα και Μουσιόλικ

Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Λουτσιάνο Μαϊντάνα, έπειτα από ενάμιση χρόνο παρουσίας στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Κηφισιά: Τέλος οι Μαϊντάνα και Μουσιόλικ
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Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελούν οι Λουτσιάνο Μαϊντάνα και Σεμπάστιαν Μούσιολικ.

Ο 23χρονος Αργεντινός αριστερός μπακ, Λουτσιάνο Μαϊντάνα αποκτήθηκε από την Κηφισιά τον Ιανουάριο του 2025 και κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν είχε κυρίως ρόλο εναλλακτικής λύσης πίσω από τον Γιασέρ Λαρουσί. Από τα μέσα Φεβρουαρίου και έπειτα δεν αγωνίστηκε ξανά, καθώς υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση.

Παράλληλα παρελθόν αποτελεί και ο Σεμπάστιαν Μούσιολικ, με τον 30χρονο Πολωνού φορ να μετρά μόλις 13 συμμετοχές με δύο γκολ. Ο έμπειρος στράικερ δεν βρισκόταν στις επιλογές του Σεμπάστιαν Λέτο για τη νέα σεζόν και αποχωρεί από την ομάδα των βορείων προαστίων.

Οι ανακοινώσεις της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Λουτσιάνο Μαϊντάνα.

Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε, του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ.

Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε, του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

https://www.instagram.com/p/DZIBVHkMfCC/
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