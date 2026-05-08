Πουρσανίδης: «Στόχος η έναρξη των έργων στο νέο προπονητικό του ΟΦΗ πριν το τέλος του 2026»

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η ΠΑΕ ΟΦΗ την Παρασκευή (08/05) για την παρουσίαση του πλάνου λειτουργίας των elite τμημάτων της ακαδημίας στην Αθήνα, ο Ηλίας Πουρσανίδης αναφέρθηκε εκτενώς στο πρότζεκτ που δρομολογείται στο ΒΑΚ και στις νέες εγκαταστάσεις της ομάδας.

Όπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος του «Ομίλου», η άδεια για την ανέγερση του κτιρίου έχει ήδη εκδοθεί και επιθυμία του ΟΦΗ είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες, με ορίζοντα το τέλος του 2026.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αν κάπου νιώθω άνετα και όμορφα, είναι όταν το θέμα αφορά την ακαδημία μας. Από την πρώτη στιγμή, πριν από 8 χρόνια υπό την ηγεσία του κ. Μπούση, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Πάντα τονίζουμε τη σημασία της ακαδημίας και το πόσο πολύ στηριζόμαστε σε αυτήν για το μέλλον του συλλόγου.

Θέλουμε τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο ποσοστό της πρώτης ομάδας να προέρχεται από τα σπλάχνα μας. Το είδαμε και φέτος πόσο σημαντική βοήθεια πήραμε, τόσο στο κύπελλο όσο και στον τελικό, από παιδιά που αναδείχθηκαν από εμάς.

Η δημιουργία των elite τμημάτων είναι μια φυσική εξέλιξη που θα επεκταθεί επίσης στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Για εμάς πρόκειται για στρατηγική απόφαση. Ενώ άλλες ομάδες αγόραζαν παίκτες για το κύπελλο, εμείς είχαμε έτοιμα τα δικά μας παιδιά και μάλιστα ως βασικούς στην ενδεκάδα. Αυτό αποδεικνύει τη σοβαρή δουλειά που γίνεται από όλους τους συνεργάτες.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δουλεύεις με νέα παιδιά γιατί πλάθεις χαρακτήρες. Ευχαριστούμε τις οικογένειές τους για την εμπιστοσύνη. Η εκπαίδευση και η συμπεριφορά που λαμβάνουν στον ΟΦΗ ανταποκρίνεται στα επίπεδα ενός μεγάλου club.

Στόχος μας είναι να ανοίξει κι άλλο η "ομπρέλα" του ΟΦΗ, αλλά αυτό θα γίνει οργανωμένα και με βάση τις αξίες μας, όπως συμβαίνει στη συνεργασία με τον κ. Λαζάρου. Θα περιμένουμε τις αξιολογήσεις, καθώς η προώθηση στην πρώτη ομάδα δεν θα γίνεται απλά για να γίνει, αλλά όταν υπάρχει η κατάλληλη ετοιμότητα.

Όσον αφορά τις υποδομές, η άδεια για το κτίριο έχει εκδοθεί. Μετά τον τελικό υπήρξε μια συνάντηση όπου το θέμα αυτό τέθηκε σε προτεραιότητα. Θέλουμε άμεσα, πριν το τέλος του 2026, να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες».