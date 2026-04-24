ΑΕΛ: Και επίσημα νέος προπονητής ο Φέστα - Ποιοι είναι οι συνεργάτες του
Οnsports Τeam 24 Απριλίου 2026, 20:19
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας

ΑΕΛ: Και επίσημα νέος προπονητής ο Φέστα - Ποιοι είναι οι συνεργάτες του

Ο Τζιανλούκα Φέστα αναλαμβάνει την... επικίνδυνη αποστολή παραμονής της ΑΕΛ στη Super League.

Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζιανλούκα Φέστα, με τον 57χρονο Ιταλό να αποτελεί τον αντικαταστάτη του Σάββα Παντελίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

“Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Τζιανλούκα Φέστα στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός που διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχει ξαναβρεθεί στη θέση του προπονητή της ομάδας μας δύο φορές τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 2020-2021 και έχει διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι, στοιχεία που χρειάζονται όσο τίποτα άλλο τη δεδομένη στιγμή στην ομάδα μας.

Ο νέος προπονητής ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του καθώς το απόγευμα βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας.

Οι συνεργάτες του κ. Φέστα είναι οι εξής:

Ανδρέας Λαυδαριάς βοηθός προπονητή
Βασίλης Καλογιάννης αναλυτής
Κώστας Νεμπεγλέρας βοηθός αναλυτή.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Τζιανλούκα Φέστα και τους συνεργάτες του στη μεγάλη “βυσσινί ” οικογένεια και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο τους”.



Ο Αλκαράθ δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Roland Garros
2 λεπτά πριν Ο Αλκαράθ δεν θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Roland Garros
