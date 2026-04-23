Παναθηναϊκός: Με τους γνωστούς απόντες η προπόνηση
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 23 Απριλίου 2026, 14:13
Ολοκληρώθηκε η προπόνηση στο Κορωπί με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει και πάλι… γεμάτο απουσιολόγιο.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν σήμερα το πρωί στο Κορωπί, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αντιμετωπίζει και πάλι τις γνωστές απουσίες.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Πρωινή προπόνηση έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την Πέμπτη στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ενώ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό οι Τζούριτσιτς, Κάτρης και Ζαρουρί και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό».



