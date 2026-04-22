Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Το «αντίο» της ΠΑΕ στον Παύλο Σαββίδη, αδερφό του Ιβάν
Onsports Team 22 Απριλίου 2026, 15:32
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Η «ασπρόμαυρη» οικογένεια στο πλευρό του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ μετά τον θάνατο του Παύλου Σαββίδη.

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια εξέφρασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Ιβάν Σαββίδη και την οικογένειά του, μετά την απώλεια του αδελφού του, Παύλου.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου βιώνει μία δύσκολη προσωπική στιγμή, καθώς έχασε τον μεγαλύτερο αδελφό του, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση στις τάξεις της «ασπρόμαυρης» οικογένειας.

Μέσα από σχετικό μήνυμα, ο ΠΑΟΚ στάθηκε στο πλευρό του προέδρου του, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του τόσο προς τον ίδιο όσο και προς τους οικείους του.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται:

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη για την απώλεια του αδερφού του Παύλου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Επιστροφές για Κόντη στον ΟΦΗ
12 λεπτά πριν Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Επιστροφές για Κόντη στον ΟΦΗ
NBA
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Δηλώνει συμμετοχή στο NBA Draft
13 λεπτά πριν Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Δηλώνει συμμετοχή στο NBA Draft
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Δύο χρόνια από την κατάκτηση του Youth League
35 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Δύο χρόνια από την κατάκτηση του Youth League
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Το «αντίο» της ΠΑΕ στον Παύλο Σαββίδη, αδερφό του Ιβάν
56 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Το «αντίο» της ΠΑΕ στον Παύλο Σαββίδη, αδερφό του Ιβάν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved