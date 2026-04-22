ΠΑΟΚ: Το «αντίο» της ΠΑΕ στον Παύλο Σαββίδη, αδερφό του Ιβάν

Η «ασπρόμαυρη» οικογένεια στο πλευρό του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ μετά τον θάνατο του Παύλου Σαββίδη.

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια εξέφρασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Ιβάν Σαββίδη και την οικογένειά του, μετά την απώλεια του αδελφού του, Παύλου.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου βιώνει μία δύσκολη προσωπική στιγμή, καθώς έχασε τον μεγαλύτερο αδελφό του, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση στις τάξεις της «ασπρόμαυρης» οικογένειας.

Μέσα από σχετικό μήνυμα, ο ΠΑΟΚ στάθηκε στο πλευρό του προέδρου του, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του τόσο προς τον ίδιο όσο και προς τους οικείους του.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται:

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη για την απώλεια του αδερφού του Παύλου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...».