Χρήστος Τζόλης: Η εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία έδειξε γιατί βρίσκεται στο... στόχαστρο της Ρόμα

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να κερδίζει θαυμαστές στην Ευρώπη και η Ρόμα παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Η παρουσία του διεθνούς Έλληνα εξτρέμ στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τα στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό για το ποδόσφαιρο του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Παρά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας με 1-0, ο 24χρονος άσος ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες της ομάδας, δείχνοντας ποιότητα, ένταση και δημιουργικότητα απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.

Ξεχώρισε ο Τζόλης στο Ελλάδα – Ιταλία

Η Ελλάδα είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και μεγαλύτερα ποσοστά κατοχής σε αρκετά διαστήματα του αγώνα, ωστόσο δυσκολεύτηκε να μετατρέψει την υπεροχή της σε μεγάλες ευκαιρίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Χρήστος Τζόλης αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας, όπως αναφέρουν στη γειτονική χώρα.

Αγωνιζόμενος κυρίως στην αριστερή πλευρά, δημιούργησε ρήγματα με τις κινήσεις του προς τον άξονα, ζήτησε την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και προσπάθησε να δώσει ταχύτητα και απρόβλεπτο χαρακτήρα στο παιχνίδι της Ελλάδας.

Οι αριθμοί του Χρήστου Τζόλη απέναντι στην Ιταλία

Η στατιστική εικόνα του διεθνούς εξτρέμ αποτυπώνει τη συνολική του επιρροή στο παιχνίδι απέναντι στην «σκουάντρα ατζούρα».

Συγκεκριμένα ο διεθνής εξτρέμ σε 88 λεπτά συμμετοχής είχε 46 επαφές με την μπάλα, 24/29 επιτυχημένες πάσες, 83% ποσοστό ακρίβειας στις μεταβιβάσεις, 4 προωθητικές κούρσες με την μπάλα, 5 κερδισμένα φάουλ, 15 μονομαχίες εδάφους και 2 τελικές προσπάθειες.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ικανότητά του να μεταφέρει την μπάλα σε υψηλή ταχύτητα, να σπάει τις αμυντικές γραμμές και να συμμετέχει ενεργά τόσο στη δημιουργία όσο και στην ανάπτυξη των επιθέσεων.

Γιατί ο Γκασπερίνι βλέπει τον Τζόλη ως ιδανική επιλογή

Το αγωνιστικό προφίλ του Χρήστου Τζόλη ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις του Γκασπερίνι.

Ο Έλληνας άσος δεν είναι ένας παραδοσιακός εξτρέμ που παραμένει κολλημένος στη γραμμή. Αντίθετα ξεκινά από τα άκρα και συγκλίνει προς τον άξονα. Αναζητά χώρους ανάμεσα στις γραμμές. Συμμετέχει ενεργά στο πρέσινγκ. Ακολουθεί τις φάσεις μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Δημιουργεί ανισορροπίες μέσω ατομικών ενεργειών.

Πρόκειται για χαρακτηριστικά που θυμίζουν παίκτες όπως οι Αντεμόλα Λούκμαν, Τζέρεμι Μπόγκα και Τσαρλς Ντε Κέτελαρ, ποδοσφαιριστές που αξιοποίησε με επιτυχία ο Ιταλός τεχνικός στα προηγούμενα πρότζεκτ του.

Η Ρόμα δεν παίζει μόνη της

Η περίπτωση του Έλληνα διεθνούς συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους της Ευρώπης. Η Φενέρμπαχτσε φέρεται να εξετάζει σοβαρά την απόκτησή του, ενώ η εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με την Κλαμπ Μπριζ έχει ανεβάσει σημαντικά τις απαιτήσεις της βελγικής ομάδας.

Παρόλα αυτά, η Ρόμα εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την υπόθεσή του, θεωρώντας πως ο Τζόλης διαθέτει τα στοιχεία που μπορούν να προσθέσουν ταχύτητα, δημιουργία και απρόβλεπτο χαρακτήρα στη νέα επιθετική γραμμή που σχεδιάζει ο Γκασπερίνι.

Η μεταγραφική αγορά βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια, όμως όλα δείχνουν ότι το όνομα του Χρήστου Τζόλη θα απασχολήσει έντονα τους επόμενους μήνες.

Η εμφάνισή του απέναντι στην Ιταλία λειτούργησε ως ακόμη μία υπενθύμιση των δυνατοτήτων του και επιβεβαίωσε γιατί κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, με τη Ρόμα στην πρώτη γραμμή, εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του για το επόμενο βήμα της καριέρας του.