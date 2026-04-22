Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Βαρύ πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του
Onsports Team 22 Απριλίου 2026, 11:26
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Βαρύ πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του

Βαρύ πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του αδελφός, Παύλος, σε ηλικία 72 ετών.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε από το μεσημέρι της Τρίτης (21/04) στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους, καθώς η κατάσταση της υγείας του αδελφού του είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Ο Παύλος Σαββίδης νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αφήνοντας την τελευταία του πνοή την ίδια ημέρα.

Ο Ιβάν Σαββίδης ενημερώθηκε για την επιδείνωση της κατάστασης και πραγματοποίησε άμεσα ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του αδελφού του στις τελευταίες στιγμές.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved