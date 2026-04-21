Παναθηναϊκός: Βαρύ το κλίμα για Μπενίτεθ και Κορόνα

Στην πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται τόσο ο Ράφα Μπενίτεθ, όσο και ο τεχνικός διευθυντής Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός στόχων από τη 2η αγωνιστική των playoffs, αφού η ήττα από τον Ολυμπιακό του στέρησε τις ελπίδες που είχε να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση από την 4η στη φετινή Super League.

Ο προβληματισμός στις τάξεις των «πράσινων» για το γεγονός ότι δεν υπήρχε εμφανής αγωνιστική βελτίωση το διάστημα της θητείας του Ράφα Μπενίτεθ έχει μεγαλώσει, ενώ εντοπίζεται και διάσταση απόψεων ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με το πλάνο για το μέλλον.

Πλέον, όλα δείχνουν πως ο Ισπανός τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά το φινάλε των playoffs, με τους «πράσινους» να βρίσκονται σε αναζήτηση νέου προπονητή.

Μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ, ωστόσο, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από το Τριφύλλι και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος ήταν επιλογή του πολύπειρου προπονητή.