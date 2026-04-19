Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στη Λεωφόρο μετά από χρόνια ο Γιάννης Βαρδινογιάννης
Onsports Team 19 Απριλίου 2026, 20:59
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Παρουσία έκπληξη στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στην ιστορική έδρα της Λεωφόρου.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (19/4, 21:00) στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό σε ένα ιστορικό ντέρμπι, μιας και πρόκειται για το τελευταίο στην ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».

Σπουδαίες προσωπικότητες και παλαίμαχοι άσοι του Τριφυλλιού δίνουν το παρών στις εξέδρες για να δουν αυτό το τελευταίο σπουδαίο ματς.

Μάλιστα, μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στη Λεωφόρο για να δει παιχνίδι του Παναθηναϊκού και ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Βαρδινογιάννης!

Ο «Τζίγκερ» πήρε θέση στα επίσημα, ανάμεσα από τους Γιώργο Βαρδινογιάννη και Βέλιμιρ Ζάετς.



SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το γκολ του Ζέλσον από το τραγικό λάθος του Γεντβάι - Βίντεο
8 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το γκολ του Ζέλσον από το τραγικό λάθος του Γεντβάι - Βίντεο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: «Είμαστε μια ομάδα πολεμιστών με τρομερή χημεία με τον κόσμο» - Όσα είπε ο Νίκολιτς
18 λεπτά πριν ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: «Είμαστε μια ομάδα πολεμιστών με τρομερή χημεία με τον κόσμο» - Όσα είπε ο Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στη Λεωφόρο και ο Δημήτρης Διαμαντίδης
30 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στη Λεωφόρο και ο Δημήτρης Διαμαντίδης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών | Όσα είπε ο Νίκολιτς για Γιόβιτς, Μάνταλου και Πενράις
49 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών | Όσα είπε ο Νίκολιτς για Γιόβιτς, Μάνταλου και Πενράις
