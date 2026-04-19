Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στη Λεωφόρο μετά από χρόνια ο Γιάννης Βαρδινογιάννης

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (19/4, 21:00) στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό σε ένα ιστορικό ντέρμπι, μιας και πρόκειται για το τελευταίο στην ιστορική έδρα του «τριφυλλιού».

Σπουδαίες προσωπικότητες και παλαίμαχοι άσοι του Τριφυλλιού δίνουν το παρών στις εξέδρες για να δουν αυτό το τελευταίο σπουδαίο ματς.

Μάλιστα, μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στη Λεωφόρο για να δει παιχνίδι του Παναθηναϊκού και ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Βαρδινογιάννης!

Ο «Τζίγκερ» πήρε θέση στα επίσημα, ανάμεσα από τους Γιώργο Βαρδινογιάννη και Βέλιμιρ Ζάετς.