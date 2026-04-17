Κηφισιά: Με τρεις απουσίες θα φιλοξενήσει τον Asteras Aktor

Η αποστολή του Σεμπάστιαν Λέτο για την αναμέτρηση με τους Αρκάδες που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νεάπολης.

Τρεις σημαντικές απουσίες θα έχει η Κηφισιά στον σαββατιάτικο (18/4) αγώνα με τον Asteras Aktor στη Νίκαια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Σεμπαστιάν Λέτο αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς ο Μαϊντάνα λείπει λόγω επέμβασης στο γόνατο, ενώ ο Χουχούμης ταλαιπωρείται ακόμα από τραυματισμό. Εκτός είναι ακόμη ο Εμπό.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς:

Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Κωνσταντακόπουλος, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Χριστόπουλος, Πατήρας, Ταβάρες και Μίγιτς.