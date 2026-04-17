Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Δεν τα παρατά για Μαρτινέλι

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η τουρκική «Fotospor», ο 24χρονος μέσος παραμένει στο «ραντάρ» των Πειραιωτών, την ώρα που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Μπεσίκτας.

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές του παίκτη με τον τουρκικό σύλλογο βρίσκονται σε εξέλιξη, η υπόθεση δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει σημαντικά. Αυτό αφήνει περιθώρια στον Ολυμπιακό να επιχειρήσει να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή και να ανατρέψει τα δεδομένα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαρτινέλι απασχολεί τους «ερυθρόλευκους», καθώς είχε βρεθεί στο στόχαστρό τους και κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Τότε, σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, η οποία ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή από τη Φλουμινένσε.

Ο Βραζιλιάνος χαφ αποτελεί γέννημα-θρέμμα της Φλουμινένσε, έχοντας αναδειχθεί μέσα από τις ακαδημίες του συλλόγου και καταγράφοντας μια ιδιαίτερα γεμάτη παρουσία στην πρώτη ομάδα. Συνολικά μετρά 298 συμμετοχές και 16 γκολ, ενώ έχει πανηγυρίσει σημαντικές διακρίσεις, όπως την κατάκτηση του Copa Libertadores το 2023 και του Recopa Sudamericana το 2024, επιβεβαιώνοντας την αξία και την εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο.