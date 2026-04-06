Super League: Βεργέτης στη Λάρισα, Παπαδόπουλος στις Σέρρες - Οι ορισμοί των play outs

Onsports Team

Γνωστοί έγιναν οι ρέφερι για την εμβόλιμη δεύτερη «στροφή» των play outs.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής (18/4) των play outs της Stoiximan Super League.

Στην αναμέτρηση της AEΛ Novibet με τον Παναιτωλικό (18/4, 16:00) διαιτητής ορίστηκε ο Βεργέτης, με βοηθούς τους Φωτόπουλο και Καραγκιζόπουλο. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Γιουματζίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ευαγγέλου και Ματσούκας.

Το παιχνίδι Πανσερραϊκός-Αστέρας Aktor (18/4, 17:00) θα διευθύνει ο Παπαδόπουλος, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Δέλλιο. Τέταρτος ορίστηκε ο Μόσχου, ενώ στο VAR θα είναι οι Φωτιάς και Πουλικίδης.

Τέλος, στο Ατρόμητος-Κηφισιά (18/4, 19:00) διαιτητής θα είναι ο Τζήλος, με βοηθούς τους Στάικο και Διαμαντή. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Κόκκινος, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ζαμπαλάς και Κουκουλάς.

Ο πίνακας των ορισμών: