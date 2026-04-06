Super League: Βεργέτης στη Λάρισα, Παπαδόπουλος στις Σέρρες - Οι ορισμοί των play outs
Γνωστοί έγιναν οι ρέφερι για την εμβόλιμη δεύτερη «στροφή» των play outs.
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής (18/4) των play outs της Stoiximan Super League.
Στην αναμέτρηση της AEΛ Novibet με τον Παναιτωλικό (18/4, 16:00) διαιτητής ορίστηκε ο Βεργέτης, με βοηθούς τους Φωτόπουλο και Καραγκιζόπουλο. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Γιουματζίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ευαγγέλου και Ματσούκας.
Το παιχνίδι Πανσερραϊκός-Αστέρας Aktor (18/4, 17:00) θα διευθύνει ο Παπαδόπουλος, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Δέλλιο. Τέταρτος ορίστηκε ο Μόσχου, ενώ στο VAR θα είναι οι Φωτιάς και Πουλικίδης.
Τέλος, στο Ατρόμητος-Κηφισιά (18/4, 19:00) διαιτητής θα είναι ο Τζήλος, με βοηθούς τους Στάικο και Διαμαντή. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Κόκκινος, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ζαμπαλάς και Κουκουλάς.
Ο πίνακας των ορισμών:
|Αγωνιστική/Όμιλος
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Γήπεδο
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Διαιτητής
|ΕΠΣ
|1ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|2ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|4ος Διαιτητής
|ΕΠΣ
|VAR
|ΕΠΣ
|AVAR
|ΕΠΣ
|Παρατηρητής Διαιτησίας
|ΕΠΣ
|2.914
|08/04/2026
|16:00
|AEL FC ARENA
|ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|2.914
|08/04/2026
|17:00
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
|ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946
|ASTERAS AKTOR FC
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|2.914
|08/04/2026
|19:00
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923
|ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ