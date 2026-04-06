Super League: Βεργέτης στη Λάρισα, Παπαδόπουλος στις Σέρρες - Οι ορισμοί των play outs
Onsports Team 06 Απριλίου 2026, 11:46
Γνωστοί έγιναν οι ρέφερι για την εμβόλιμη δεύτερη «στροφή» των play outs.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής (18/4) των play outs της Stoiximan Super League.

Στην αναμέτρηση της AEΛ Novibet με τον Παναιτωλικό (18/4, 16:00) διαιτητής ορίστηκε ο Βεργέτης, με βοηθούς τους Φωτόπουλο και Καραγκιζόπουλο. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Γιουματζίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ευαγγέλου και Ματσούκας.

Το παιχνίδι Πανσερραϊκός-Αστέρας Aktor (18/4, 17:00) θα διευθύνει ο Παπαδόπουλος, με βοηθούς τους Κολλιάκο και Δέλλιο. Τέταρτος ορίστηκε ο Μόσχου, ενώ στο VAR θα είναι οι Φωτιάς και Πουλικίδης.

Τέλος, στο Ατρόμητος-Κηφισιά (18/4, 19:00) διαιτητής θα είναι ο Τζήλος, με βοηθούς τους Στάικο και Διαμαντή. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Κόκκινος, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ζαμπαλάς και Κουκουλάς.

Ο πίνακας των ορισμών:

Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
2.914 08/04/2026 16:00 AEL FC ARENA ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΙΑΚΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
2.914 08/04/2026 17:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ASTERAS AKTOR FC ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
2.914 08/04/2026 19:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ


