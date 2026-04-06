Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

Ο κόσμος της ΑΕΚ δεν μπορούσε να περιμένει στη Νέα Φιλαδέλφεια κι έφτασε μέχρι τη Λεωφόρο Συγγρού για να αποθεώσει τους «κιτρινόμαυρους» και να τους συνοδεύσει με μεγαλειώδη μηχανοκίνητη πορεία μέχρι την Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό και πήρε «διπλό» τίτλου στο Φάληρο, το οποίο σε συνδυασμό και με τη «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα της δίνει σοβαρό προβάδισμα για τον τίτλο, καθώς βρίσκεται στο +5 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Το «διπλό» τίτλου της «Ένωσης» προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της ομάδας, η οποία έφτασε μέχρι τη Λεωφόρο Συγγρού για να υποδεχθεί την «κιτρινόμαυρη» αποστολή. Μάλιστα, όταν το πούλμαν έφτασε στο ξενοδοχείο επικράτησε πανζουρλισμός, με τους φίλους της ΑΕΚ να κόβουν τη Λεωφόρο στη μέση! Η νύχτα έγινε… μέρα με καπνογόνα, συνθήματα και το «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» να κυριαρχεί!

Ο κόσμος αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς, τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο, αλλά και όλους τους ποδοσφαιριστές, ενώ ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν έφτασε στο σημείο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέβηκε από το αυτοκίνητο του και συνομίλησε με τους οπαδούς, στους οποίους ανέφερε ότι είναι: «Μεγάλη μέρα για την αξιοπρέπεια μας, τον μαχητισμό μας, το πάθος μας και την πίστη μας». Οι φίλοι της «Ένωσης» απάντησε με συνθήματα, φωνάζοντας: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε».

Η αποστολή κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, με μια μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία να τη συνοδεύει ως την Allwyn Arena, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, για να αποθεώσει με τη σειρά του την ομάδα μόλις έφτασε στο σημείο.