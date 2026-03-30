Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ξανά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ ο Έσε, κρίνεται η συμμετοχή του στο ντέρμπι
Onsports team 30 Μαρτίου 2026, 16:15
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ξανά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ ο Έσε, κρίνεται η συμμετοχή του στο ντέρμπι

Ο Σαντιάγκο Έσε επιστρέφει στις προπονήσεις και τις επόμενες ημέρες θα φανεί αν θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τα playoffs της Super League, με ένα καθοριστικό ντέρμπι κορυφής, καθώς υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε μια ημέρα έξτρα ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι επιστρέφουν την Τρίτη (31/03) στις προπονήσεις.

Ο Σαντιάγκο Έσε αναμένεται να είναι και πάλι στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού. Ο Αργεντινός είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (08/03), καθώς ένιωσε ενοχλήσεις. 

Ο Έσε θα δοκιμάσει να φουλάρει τις επόμενες ημέρες και σε περίπτωση που είναι στο 100%, τότε είναι αρκετά πιθανό να πάρει ακόμα και φανέλα βασικού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.



