Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ξανά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ ο Έσε, κρίνεται η συμμετοχή του στο ντέρμπι

Ο Σαντιάγκο Έσε επιστρέφει στις προπονήσεις και τις επόμενες ημέρες θα φανεί αν θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τα playoffs της Super League, με ένα καθοριστικό ντέρμπι κορυφής, καθώς υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε μια ημέρα έξτρα ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι επιστρέφουν την Τρίτη (31/03) στις προπονήσεις.

Ο Σαντιάγκο Έσε αναμένεται να είναι και πάλι στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού. Ο Αργεντινός είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (08/03), καθώς ένιωσε ενοχλήσεις.

Ο Έσε θα δοκιμάσει να φουλάρει τις επόμενες ημέρες και σε περίπτωση που είναι στο 100%, τότε είναι αρκετά πιθανό να πάρει ακόμα και φανέλα βασικού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.