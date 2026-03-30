Ολυμπιακός, μεταγραφές: Στο στόχαστρο ο Μπονίνι της Αλμερία
Οnsports Team 30 Μαρτίου 2026, 09:14
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ο Φεντερίκο Μπονίνι που αγωνίζεται στην Αλμερία ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για το κέντρο της άμυνας εξετάζει ο Ολυμπιακός ενόψει του καλοκαιριού. Ο Φεντερίκο Μπονίνι που αγωνίζεται στην Αλμερία βρίσκεται στη λίστα των «ερυθρόλευκων», καθώς κάνει καλή σεζόν στην Ισπανία.

Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ φέτος μετρά 26 συμμετοχές στη La Liga 2, με ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ υπήρξε διεθνής με τις Κ19 και Κ20 της εθνικής Ιταλίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Φιορεντίνα και συνέχισε στη Βίρτους Εντέλα. Επόμενος σταθμός του ήταν η Κ19 της Μπολόνια, ενώ έπαιξε και στη Serie A. 

Το 2020-21 επέστρεψε στη Βίρτους Εντέλα και ακολούθησε ο δανεισμός του στις Γκούμπιο και Καταντζάρο, με την τελευταία να τον αποκτά το καλοκαίρι του 2024 με μεταγραφή. Το περασμένο καλοκαίρι, η Αλμερία τον έκανε δικό της έναντι 3 εκατ. ευρώ, με συμβόλαιο έως το 2031.



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βρούτσης για ΟΑΚΑ: «Η απόφαση θα παρθεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τους κανόνες»
7 λεπτά πριν Βρούτσης για ΟΑΚΑ: «Η απόφαση θα παρθεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τους κανόνες»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μανωλάς και Σιόβας οδήγησαν τον Πανναξιακό στη Γ' Εθνική - Γλέντησαν με χορό και τραγούδια (vid)
10 λεπτά πριν Μανωλάς και Σιόβας οδήγησαν τον Πανναξιακό στη Γ' Εθνική - Γλέντησαν με χορό και τραγούδια (vid)
ΜΠΑΣΚΕΤ
Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας
33 λεπτά πριν Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας
ΜΠΑΣΚΕΤ
NCAA: Το UConn με απίθανη τριποντάρα στο Final-4 (vid)
34 λεπτά πριν NCAA: Το UConn με απίθανη τριποντάρα στο Final-4 (vid)
Όλες οι ειδήσεις
