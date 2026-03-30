Ολυμπιακός, μεταγραφές: Στο στόχαστρο ο Μπονίνι της Αλμερία

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για το κέντρο της άμυνας εξετάζει ο Ολυμπιακός ενόψει του καλοκαιριού. Ο Φεντερίκο Μπονίνι που αγωνίζεται στην Αλμερία βρίσκεται στη λίστα των «ερυθρόλευκων», καθώς κάνει καλή σεζόν στην Ισπανία.

Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ φέτος μετρά 26 συμμετοχές στη La Liga 2, με ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ υπήρξε διεθνής με τις Κ19 και Κ20 της εθνικής Ιταλίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Φιορεντίνα και συνέχισε στη Βίρτους Εντέλα. Επόμενος σταθμός του ήταν η Κ19 της Μπολόνια, ενώ έπαιξε και στη Serie A.

Το 2020-21 επέστρεψε στη Βίρτους Εντέλα και ακολούθησε ο δανεισμός του στις Γκούμπιο και Καταντζάρο, με την τελευταία να τον αποκτά το καλοκαίρι του 2024 με μεταγραφή. Το περασμένο καλοκαίρι, η Αλμερία τον έκανε δικό της έναντι 3 εκατ. ευρώ, με συμβόλαιο έως το 2031.