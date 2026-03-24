Super League: Εκκίνηση σε Λιβαδειά και Πανθεσσαλικό για τα play offs 5-8

Με τα παιχνίδια Λεβαδειακός - Άρης και Βόλος - ΟΦΗ ξεκινά η δράση στα play offs 5-8.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των play offs για τις θέσεις 5-8, από τα οποία θα προκύψει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο της σεζόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΟΦΗ δεν θα κατακτήσει το Κύπελλο.

Η πρεμιέρα θα διεξαχθεί σε Λιβαδειά και Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον Λεβαδειακό, που ξεκινά με προβάδισμα πέντε βαθμών, να υποδέχεται τον Άρη, ενώ ο Βόλος θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.

Στη συνέχεια, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Βόλο και ο ΟΦΗ τον Λεβαδειακό, ενώ η τρίτη αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Λεβαδειακός-Βόλος και ΟΦΗ-Άρης.

Όπως και στα play offs για τις θέσεις 1-4, ο δεύτερος γύρος ξεκινά με τα παιχνίδια που ολοκληρώνουν τον πρώτο, δηλαδή τα Άρης-ΟΦΗ και Βόλος-Λεβαδειακός. Ακολουθούν τα Βόλος-Άρης και Λεβαδειακός-ΟΦΗ, ενώ η αυλαία πέφτει με τα Άρης-Λεβαδειακός και ΟΦΗ-Βόλος.

Οι ημερομηνίες των πλέι οφ 5-8:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Η βαθμολογία των play offs (5-8)

5. Λεβαδειακός 21

6. ΟΦΗ 16

7. Άρης 15

8. Βόλος 15