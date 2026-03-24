Super League: Εκκίνηση σε Λιβαδειά και Πανθεσσαλικό για τα play offs 5-8
Με τα παιχνίδια Λεβαδειακός - Άρης και Βόλος - ΟΦΗ ξεκινά η δράση στα play offs 5-8.
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των play offs για τις θέσεις 5-8, από τα οποία θα προκύψει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο της σεζόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΟΦΗ δεν θα κατακτήσει το Κύπελλο.
Η πρεμιέρα θα διεξαχθεί σε Λιβαδειά και Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον Λεβαδειακό, που ξεκινά με προβάδισμα πέντε βαθμών, να υποδέχεται τον Άρη, ενώ ο Βόλος θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.
Στη συνέχεια, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Βόλο και ο ΟΦΗ τον Λεβαδειακό, ενώ η τρίτη αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Λεβαδειακός-Βόλος και ΟΦΗ-Άρης.
Όπως και στα play offs για τις θέσεις 1-4, ο δεύτερος γύρος ξεκινά με τα παιχνίδια που ολοκληρώνουν τον πρώτο, δηλαδή τα Άρης-ΟΦΗ και Βόλος-Λεβαδειακός. Ακολουθούν τα Βόλος-Άρης και Λεβαδειακός-ΟΦΗ, ενώ η αυλαία πέφτει με τα Άρης-Λεβαδειακός και ΟΦΗ-Βόλος.
Κλήρωση Stoiximan Super League Playoffs θέσεις 5-8#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/YFP90J1TOZ— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
Οι ημερομηνίες των πλέι οφ 5-8:
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Η βαθμολογία των play offs (5-8)
5. Λεβαδειακός 21
6. ΟΦΗ 16
7. Άρης 15
8. Βόλος 15