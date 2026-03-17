ΠΑΟΚ: Δεν ξέχασε τον Κλεομένη η ΠΑΕ - Άφησε λουλούδια και φανέλα στο σημείο της δολοφονίας

Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Κλεομένη, με αντιπροσωπεία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ να δίνει το «παρών» στο σημείο της δολοφονίας στην Καλαμαριά.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Χρήστο Ζαφείρη και Τάισον, βρέθηκαν στο σημείο το πρωί της Τρίτης (17/3), σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου άφησαν λουλούδια στη μνήμη του 20χρονου, ενώ τοποθέτησαν και μία φανέλα με το όνομα «Κλεομένης» και τον αριθμό 20, όσα και τα χρόνια του αδικοχαμένου οπαδού.

«Λουλούδια και μια φανέλα στη μνήμη του Κλεομένη.

Ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χρήστο Ζαφείρη βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας για να τιμήσουν τη μνήμη του Κλεομένη…», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της ΠΑΕ.