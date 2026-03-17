Onsports Team 17 Μαρτίου 2026, 11:04
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «Πονοκέφαλος» Μεντιλίμπαρ - Εννέα παίκτες στο όριο καρτών

Σκέψεις για πολλές αλλαγές στον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ κάνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει στη διάθεσή του μία γεμάτη εβδομάδα για να σχεδιάσει τα πλάνα του ενόψει της αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» με τους Θεσσαλούς, που ρίχνει την αυλαία της κανονικής περιόδου της Super League.

Ο έμπειρος προπονητής αναμένεται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα, όχι μόνο για λόγους ξεκούρασης, αλλά και εξαιτίας του κινδύνου κίτρινων καρτών, καθώς εννέα παίκτες βρίσκονται στο όριο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Ελ Κααμπί, Έσε, Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγκα, Μουζακίτη, Μπιανκόν, Γκαρθία και Σιπιόνι.

Κάποιοι εξ αυτών είναι ιδιαίτερα πολύτιμοι ενόψει των play offs και εφόσον δεχτούν κίτρινη κάρτα κόντρα στην ΑΕΛ, θα απουσιάσουν από την πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος, που περιλαμβάνει μόνο ντέρμπι. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να αποφύγει κάθε ρίσκο για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ ο Σαντιάγκο Έσε ταλαιπωρείται από θλάση και δεν θα τον χρησιμοποιήσει για διπλό ρίσκο.

Μεγάλο ζήτημα υπάρχει δεξιά, καθώς και τα δύο μπακ των Πειραιωτών κινδυνεύουν να τιμωρηθούν. Στα στόπερ, ο Ρέτσος είναι τιμωρημένος και δεν θα βρίσκεται στο πλευρό του Πιρόλα, τη στιγμή ο Μπιανκόν είναι στο όριο. Ο ανεβασμένος Μπρούνο αναμένεται να πάρει τη θέση του Ορτέγκα, που πιθανόν να μείνει εκτός λόγω περιορισμού ξένων παικτών.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Ο Τόμπιας Στίλερ «σφυρίζει» τον μεγάλο αγώνα Μπέτις-Παναθηναϊκός
10 λεπτά πριν Ο Τόμπιας Στίλερ «σφυρίζει» τον μεγάλο αγώνα Μπέτις-Παναθηναϊκός
EUROLEAGUE
Euroleague: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης των εισιτηρίων του Final-Four
24 λεπτά πριν Euroleague: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης των εισιτηρίων του Final-Four
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: «Πονοκέφαλος» Μεντιλίμπαρ - Εννέα παίκτες στο όριο καρτών
30 λεπτά πριν Ολυμπιακός: «Πονοκέφαλος» Μεντιλίμπαρ - Εννέα παίκτες στο όριο καρτών
Όλες οι ειδήσεις
