AEK: Χάνει Κηφισιά ο Πενράις – Επτά παίκτες στο όριο πριν τα playoffs!
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 15 Μαρτίου 2026, 23:26
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Χάνει Κηφισιά ο Πενράις – Επτά παίκτες στο όριο πριν τα playoffs!

Ο Τζέιμς Πενράις συμπλήρωσε κάρτες στο Περιστέρι και θα χάσει το ματς με την Κηφισιά, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στη Super League – Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις αλλά… επτά «κιτρινόμαυροι» είναι στο όριο, ενόψει των playoffs.

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κεκτημένη ταχύτητα από τη Σλοβενία και μολονότι έκανε την ανατροπή, έμεινε τελικά στο 2-2 με τον Ατρόμητο κι άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ξανά συγκάτοικους στην κορυφή, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Τζέιμς Πενράις είδε την κίτρινη και συμπλήρωσε έξι κάρτες κι αυτόματα η ποινή του μεταφέρεται για τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (22/03), κόντρα στην Κηφισιά. Να θυμίσουμε ότι στο παιχνίδι της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του κι ο Ραζβάν Μαρίν

Από εκεί και πέρα, εφτά ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είναι στο όριο και θα χάσουν την πρεμιέρα των playoffs σε περίπτωση που «κιτρινιστούν» στο ματς με την Κηφισιά. Ο λόγος για τους:

  • Φιλίπε Ρέλβας (5)
  • Ορμπελίν Πινέδα (5)
  • Αμπουμπακαρί Κοϊτά (5)
  • Θωμάς Στρακόσα (2)
  • Μπάρναμπς Βάργκα (2)
  • Ρόμπερτ Λιούμπισιτς (2)
  • Σταύρος Πήλιος (2)

*σε παρένθεση οι κάρτες



