Λεβαδειακός: Χωρίς πέντε στην Τούμπα

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή (15/03) στο γήπεδο της Τούμπας για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να καταστρώνει τα πλάνα του για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι.

Ο τεχνικός των Βοιωτών θα στερηθεί τις υπηρεσίες πέντε ποδοσφαιριστών. Οι Παλάσιος και Λαμαράνα είναι τιμωρημένοι, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Κωστή, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Παράλληλα, εκτός παραμένουν οι Λιάγκας και Παπαδόπουλος, που δεν έχουν ξεπεράσει τα δικά τους προβλήματα. Αντίθετα, ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς επιστρέφει στις επιλογές του προπονητή και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή.

Στην αποστολή που ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Οζέγκοβιτς.