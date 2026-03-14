Λεβαδειακός: Χωρίς πέντε στην Τούμπα
Onsports Team 14 Μαρτίου 2026, 23:41
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή (15/03) στο γήπεδο της Τούμπας για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να καταστρώνει τα πλάνα του για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι.

Ο τεχνικός των Βοιωτών θα στερηθεί τις υπηρεσίες πέντε ποδοσφαιριστών. Οι Παλάσιος και Λαμαράνα είναι τιμωρημένοι, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Κωστή, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Παράλληλα, εκτός παραμένουν οι Λιάγκας και Παπαδόπουλος, που δεν έχουν ξεπεράσει τα δικά τους προβλήματα. Αντίθετα, ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς επιστρέφει στις επιλογές του προπονητή και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή.

Στην αποστολή που ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Οζέγκοβιτς.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός: Χωρίς πέντε στην Τούμπα
2 ώρες πριν Λεβαδειακός: Χωρίς πέντε στην Τούμπα
NBA
NBA: Συνεχίζεται χωρίς… φρένα ο κατήφορος για Μπακς - Βαριά ήττα από Χοκς χωρίς Αντετοκούνμπο
2 ώρες πριν NBA: Συνεχίζεται χωρίς… φρένα ο κατήφορος για Μπακς - Βαριά ήττα από Χοκς χωρίς Αντετοκούνμπο
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Η τεράστια κίνηση του Ταρέμι στον Μουζακίτη και η αποθέωση στα αποδυτήρια
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Η τεράστια κίνηση του Ταρέμι στον Μουζακίτη και η αποθέωση στα αποδυτήρια
NBA
NBA: Σε τροχιά εξάδας οι Σίξερς, λύγισαν τους Νετς
3 ώρες πριν NBA: Σε τροχιά εξάδας οι Σίξερς, λύγισαν τους Νετς
Όλες οι ειδήσεις
