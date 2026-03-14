ΠΑΟΚ: Χωρίς Γιακουμάκη, Κένι και Ζίβκοβιτς με Λεβαδειακό

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Τρεις απουσίες έχει να διαχειριστεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα της Κυριακής (15/03) με τους Βοιωτούς.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της Κυριακής (15/3, 18:00) κόντρα στον Λεβαδειακό, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην μπορεί να υπολογίζει στους Κένι, Γιακουμάκη και Ζίβκοβιτς.

Η ομάδα ολοκλήρωσε την πρώτη της προπονητική εβδομάδα χωρίς παιχνίδι με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Η τελευταία προπόνηση επικεντρώθηκε στην τακτική προσέγγιση του επερχόμενου αγώνα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις στατικές φάσεις.

Οι τρεις τραυματίες παίκτες συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα θεραπείας, με τον Λουτσέσκου να αναμένει την πλήρη αποθεραπεία τους πριν τους επόμενους αγώνες.