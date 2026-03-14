Ατρόμητος: «Μόνο η θύρα 1 για τις ανάγκες των οπαδών της ΑΕΚ» - Η ενημέρωση των γηπεδούχων

Ο σύλλογος του Περιστερίου ενημέρωσε για το που θα καθίσουν οι φίλοι της «Ένωσης».

Όπως τονίζεται, «η θύρα 1 των φιλοξενούμενων έχει παραχωρηθεί στην ΠΑΕ ΑΕΚ προκειμένου να καλύψει τίς ανάγκες των φιλάθλων της», ενώ η σημειώνεται: «Ο δωδέκατος παίκτης της ομάδας μας θα δώσει ξανά βροντερό «παρών» στο «Άγγελος Ράμφος», ώστε να δώσουμε ακόμα μια μάχη μαζί»!

«Το Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων της ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει τον τρόπο πώλησης των κωδικών – εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 19:30.

Το τμήμα διαχείρισης εισιτηρίων ενημερώνει ότι η διάθεσή τους θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το site της ομάδας μας στο link tickets.atromitosfc.gr μέχρι και την έναρξη του αγώνα.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος για την αποφυγή συγχρωτισμού έξω απ’ τις θύρες του γηπέδου συνιστά στους φιλάθλους της ομάδας μας την όσο δυνατόν έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο. Γι’ αυτόν τον λόγο oι θύρες θα είναι ανοικτές δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Οι τιμές των εισιτηρίων:

ΘΥΡΑ 2: 20€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – 5€ ΠΑΙΔΙΚΟ*

ΘΥΡΑ 3: 40€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΘΥΡΑ 4: 20€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – 5€ ΠΑΙΔΙΚΟ*

ΘΥΡΑ 7: 15€ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – 5€ ΠΑΙΔΙΚΟ*

Το Παιδικό εισιτήριο αφορά στα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2013.

Μεγάλος διαγωνισμός! Μαζί με την αγορά του εισιτηρίου, μπαίνετε και στον διαγωνισμό για να διεκδικήσετε δύο κράνη LS2 FF8o8 STREAM, προσφορά από την X Moto

Απαραίτητη η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Η ΠΑΕ Ατρόμητος τονίζει για μια ακόμη φορά στους φιλάθλους της ότι πριν την αγορά εισιτηρίου αλλά και για την ταυτοποίηση του μέσω του GOV.gr Wallet, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να έχουν εγγραφεί πρώτα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο https://emep.gov.gr ή με τη φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, παρακαλούμε να ΜΗΝ προσέλθει ΚΑΝΕΝΑΣ στο γήπεδο, χωρίς να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η εξυπηρέτηση των φιλάθλων στο γήπεδο και η παροχή βοήθειας σχετικά με την διαδικασία ταυτοποίησης στο GOV.gr Wallet ΔΕΝ είναι εφικτή χωρίς εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να γίνει έγκαιρα και όχι την τελευταία στιγμή, καθώς σε περίπτωση προβλήματος η ΠΑΕ δεν θα μπορεί να σας παρέχει λύση με κανέναν τρόπο.

Αναφορικά με την ταυτοποίηση των κατοίκων εξωτερικού

Αναφορικά με την ταυτοποίηση των κατοίκων εξωτερικού μέσω της επιλογής «Event tickets» στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα

-Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατόχους διαβατηρίων NFC τεχνολογίας ή νέων ταυτοτήτων NFC τεχνολογίας (εξαιρούνται οι κάτοικοι εξωτερικού με Ελληνικά διαβατήρια/ταυτότητες).

-Ο δηλωθείς αρ. διαβατηρίου NFC τεχνολογίας ή ο αρ. νέας ταυτότητας NFC τεχνολογίας, κατά την αγορά του εισιτηρίου, θα πρέπει να είναι ίδιος με τον αρ. διαβατηρίου/ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι εφικτή η ταυτοποίηση του εισιτηρίου.

-Κατά την αγορά του εισιτηρίου, παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε τον αρ. διαβατηρίου αλλά και τα στοιχεία κατόχου μόνο με κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

-Η επιλογή «Event tickets» δεν απευθύνεται σε κατοίκους εξωτερικού που κατέχουν ελληνικό διαβατήριο.

-Παρακαλείσθε να μην επιλέγετε το «skip» καθώς είναι μια λειτουργία η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη σωστά & είναι σε πειραματικό στάδιο.

Σχετικά με τις θέσεις ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστεριού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ανώτατο όριο θέσεων είναι 15 και συγκεκριμένα στη θύρα 7Α και για την εξασφάλιση εισόδου σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω e-mail με την υπεύθυνη της ΠΑΕ για τα ΑΜΕΑ κα. Μοσχονά Χριστίνα

Email Επικοινωνίας: secretary@atromitosfc.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105774003 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας»