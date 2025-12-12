Ομάδες

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σενάρια για Μανδά - «Ανοικτός για επιστροφή στην πατρίδα του»
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 11:41
SUPER LEAGUE / Λάτσιο / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σενάρια για Μανδά - «Ανοικτός για επιστροφή στην πατρίδα του»

Έντονο είναι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά από την Λάτσιο.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ιταλία, σύμφωνα με τα οποία, ο Έλληνας τερματοφύλακας εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο του επαναπατρισμού για λογαριασμό των Πειραιωτών, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού και Λάτσιο.

Ο 24χρονος πορτιέρο εμφανίζεται κοντά στην αποχώρησή του από την «Αιώνια Πόλη», αφού δεν έχει βρει ρόλο στην ομάδα, αποτελώντας κυρίως επιλογή από τον πάγκο για τον Μαουρίτσιο Σάρι. Αυτός ήταν και ο λόγος που το προηγούμενο διάστημα είχαν προκύψει δημοσιεύματα για τον Παναθηναϊκό, χωρίς να προχωρήσει το deal.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην «La Repubblica» το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον διεθνή τερματοφύλακα είναι έντονο και στο μέλλον δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις στην εν λόγω περίπτωση.

Βέβαια, στο… κόλπο για την απόκτησή του παραμένουν και οι Πάρμα και Φιορεντίνα, τη στιγμή που ο Χρήστος Μανδάς φαίνεται πως περιμένει προτάσεις από την Ισπανία και την Αγγλία, δείχνοντας πως πρώτος του στόχος παραμένει το εξωτερικό.



