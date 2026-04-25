Onsports Team 25 Απριλίου 2026, 17:33
Super League 2: Πέμπτη η Ελλάς Σύρου – Η τελική βαθμολογία

Ολοκληρώθηκε και η διαδικασία των Play Out στον Β’ όμιλο, με τη νησιωτική ομάδα να τερματίζει στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.

Τα Play Out του Β’ ομίλου της Super League 2, ολοκληρώθηκαν έχοντας στην κορυφή την ομάδα της Σύρου. Επικράτησε 1-0 στην έδρα του Παναργειακού και κατέκτησε την 5η θέση στη βαθμολογία της κατηγορίας. Το γκολ του Κόλα στο 66’ έκρινε την αναμέτρηση.

Νικηφόρα ολοκλήρωσε τη σεζόν και η Athens Kallithea με το 2-0 επί των Χανίων. Σκόρερ οι Μαυριάς και Βάρκας.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, το Αιγάλεω επιβλήθηκε 3-1 της Ηλιούπολης. Ο Σαποβάλοφ άνοιξε το σκορ (43’), ο Τζούντα Γκαρσία έφερε το ματς στα ίσια στο 50’, όμως οι Ενομό (62’) και Κωστέας (69’) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 0-1

Athens Kallithea FC – Χανιά 2-0

Ηλιούπολη – Αιγάλεω 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ελλάς Σύρου 33

2. Athens Kallithea FC 32

3. Αιγάλεω 29

4. Χανιά 19

5. Ηλιούπολη 13

6. Παναργειακός 8



