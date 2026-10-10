Υποψήφιος για τον πάγκο της εθνικής Τουρκίας ο Φατίχ Τερίμ

Σε αναζήτηση νέου ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας μετά το «διαζύγιο» με τον Βιτσέντζο Μοντέλα. Ο Ιταλός προπονητής είδε την πόρτα της εξόδου πληρώνοντας το... μάρμαρο για την απογοητευτική παρουσία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026, αλλά και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στις πρόσφατες υποχρεώσεις του Nations League.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ταϊφούν Ακαάγια, η Ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά για τον πάγκο τους Αρντά Τουράν και Φατίχ Τερίμ.

Από τη μία, ο Τουράν θεωρείται αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος. Μετά το ξεκίνημά του στην Έγιουπσπορ, πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στον πάγκο της Σαχτάρ Ντόνετσκ, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ουκρανίας και φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του Conference League όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα τροπαιούχο Κρίσταλ Πάλας.

Όσον αφορά τον Φατίχ Τερίμ, ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού προτάθηκε από στελέχη της ομοσπονδίας που πόνταραν στην τεράστια εμπειρία του και στη βαθιά γνώση των ειδικών απαιτήσεων της θέσης. Εφόσον προκριθεί η περίπτωσή του, ο «Ιμπερατόρ» θα καθίσει για τέταρτη φορά στην καριέρα του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Το διοικητικό συμβούλιο της τουρκικής ομοσπονδίας εμφανίζεται προς το παρόν διχασμένο για την τακτική που πρέπει να ακολουθήσει, ωστόσο, η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί πριν από το επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο.