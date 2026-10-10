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Η εξάδα ξένων της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη - Εκτός ο Ουίλιαμς

Γνωστή έγινε η εξάδα ξένων που θα διαχειριστεί ο Ντράγκαν Σάκοτα για το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη στο «Αλεξάνδρειο» (10/10, 17:30).

Βαγγέλης Πάτας

Η εξάδα ξένων της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη - Εκτός ο Ουίλιαμς
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Απαράλλαχτη σε σχέση με την πρεμιέρα της Stoiximan GBL έμεινε η εξάδα ξένων της ΑΕΚ, με την «Ένωση» να έχει δύσκολη αποστολή, αντιμετωπίζοντας τον Άρη στο Nick Galis Hall για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, ο Ντράγκαν Σάκοτα περιμένει ακόμα την επιστροφή των τραυματιών Ουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ, οι οποίοι τέθηκαν νοκ άουτ και από την αναμέτρηση κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Η εξάδα ξένων της ΑΕΚ: Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Τζόσεφ, Νόλεϊ, Πίνκνεϊ

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