Η εξάδα ξένων της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη - Εκτός ο Ουίλιαμς
Γνωστή έγινε η εξάδα ξένων που θα διαχειριστεί ο Ντράγκαν Σάκοτα για το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη στο «Αλεξάνδρειο» (10/10, 17:30).
Απαράλλαχτη σε σχέση με την πρεμιέρα της Stoiximan GBL έμεινε η εξάδα ξένων της ΑΕΚ, με την «Ένωση» να έχει δύσκολη αποστολή, αντιμετωπίζοντας τον Άρη στο Nick Galis Hall για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα, ο Ντράγκαν Σάκοτα περιμένει ακόμα την επιστροφή των τραυματιών Ουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ, οι οποίοι τέθηκαν νοκ άουτ και από την αναμέτρηση κόντρα στους Θεσσαλονικείς.
Η εξάδα ξένων της ΑΕΚ: Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Τζόσεφ, Νόλεϊ, Πίνκνεϊ