Τσέλσι: Κάτοικος Λονδίνου έως το 2034 ο Πάλμερ

Ο Κόουλ Πάλμερ υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Τσέλσι.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2034 με τους «μπλε» του Λονδίνου, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εξαιρετικό του ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

Ο 24χρονος έχει ήδη σημειώσει τέσσερα γκολ και μοιράσει δύο ασίστ σε επτά συμμετοχές. Από την άφιξή του από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2023, έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 58 γκολ και 34 ασίστ σε 138 συμμετοχές με τους «μπλε».

Ήταν πρωταγωνιστής στις κατακτήσεις του Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2025, με δύο τέρματα στον τελικό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.