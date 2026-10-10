Εύκολα στους «32» της Σανγκάης ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.43) επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο.21) και προκρίθηκε πανηγυρικά στον 3ο γύρο του Shanghai Masters για πέμπτη διαδοχική σεζόν, συμπληρώνοντας παράλληλα το ιστορικό ορόσημο των 400 νικών στην καριέρα του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε 1 ώρα και 28 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Ιταλού, παραδίδοντας σεμινάριο πίσω από το σερβίς του. Με τη νίκη αυτή έγινε μόλις ο 9ος εν ενεργεία τενίστας που φτάνει τις 400 νίκες στο Tour, ενώ σφράγισε το εισιτήριο για τους «32» Masters τουρνουά για τρίτη φορά φέτος μετά το Μαϊάμι και τη Μαδρίτη.

Στη φάση των «32», ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διασταυρώσει τα ρακέτες του με τον Τέιλορ Φριτζ (Νο.12), ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Ματέο Αρνάλντι με 2-0 σετ.