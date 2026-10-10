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Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για το ματς κόντρα στον Προμηθέα - Μέσα ο Χουάντσο

Δείτε την εξάδα ξένων που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση κόντρα στον Προμηθέα για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αποστολή Πάτρα: Ηλίας Λαλιώτης.

Ηλίας Λαλιώτης

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για το ματς κόντρα στον Προμηθέα - Μέσα ο Χουάντσο
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αφήνει πίσω του τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στην EuroLeague και στρέφει το βλέμμα του στην 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους «πράσινους» να αντιμετωπίζουν τον Προμηθέα στην Πάτρα (10/10, 19:00).

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στο «Δ. Τόφαλος», έγινε γνωστή και η εξάδα ξένων που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση απέναντι στους Αχαιούς.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός εξάδας για λόγους ξεκούρασης και αποφόρτισης τόσο τον Ματίας Λεσόρ, όσο και τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Από την άλλη, στην αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό να τίθεται εκ νέου στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού.

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ίζακ Μπόνγκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Μουστάφα Φαλ.

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